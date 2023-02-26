Про інцидент, який стався у ніч проти 26 лютого у Сосновому Бору в Ленінградській області інформує 24 Канал з посиланням на ворожі телеграм-канали. Власне, у цьому населеному пункту невідомий здійснив підпал військкомату.
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Ймовірно, чоловіка очікує в'язниця
Встановлено, що невідомий був у чорній толстовці, чорних штанах та в балаклаві. Близько 03:00 він підійшов до військкомату на вулиці Комсомольській, дістав із пакета 4 скляні пляшки, а потім кинув дві з них у будівлю та втік світ очі.
Одна з пляшок влучила у вікно Соцфонду, який розміщується в одній будівлі з військкоматом, а інша – просто-таки не спалахнула. Водночас ще два коктейлі Молотова розбилися об металеву віконну раму.
Очевидці викликали екстрені служби. Пожежники, які прибули на місце, загасили вогонь за 20 хвилин. Постраждалих немає,
– написали російські ЗМІ.
Окрім того, вони констатували, що вигоріло пластикове облицювання стелі Соцфонду, що має площу у два квадратні метри. Також зауважимо, що приміщення військкомату залишилось неушкодженим.
До Кобзона не хоче ніхто
- Це далеко не перший випадок, коли громадянин Росії кинув у військкомат підривну суміш. Очевидно, представники ворожої держави розуміють, що на фронті на них очікує смерть та треба робити хоч щось, аби не відправитись на війну.
- Згадаємо, що від початку широкомасштабного вторгнення станом на 26 лютого загинуло 148 130 загарбників. Лише за минулу добу – 660 осіб.
- Також у ДПСУ повідомили, що прикордонники в ближньому бою ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті. Внаслідок цього 9 росіян відправились до Кобзона, ще 5 – на лави "300-тих".
Втрати ворога за рік широкомасштабної війни / Картинка 24 Каналу