Ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что Иран выгодный союзник для России. Там большие залежи нефти и налажено производство "Шахедов", которые так нужны Путину.

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России полезно сотрудничество с Ираном

Сергей Асланян отметил, что, несмотря на не слишком развитую промышленность, Иран все же имеет больше доступа к американским технологиям, чем Россия.

Обратите внимание! Недавно Иран массово атаковал Израиль, используя баллистические ракеты и Шахеды. В Израиле заявили, что готовят ответы на эти удары.

Страна-агрессор закупает у Ирана военное оборудование, материалы, технологии и конкретное вооружение.

Россия серьезно не вступилась за Иран только потому, что ей пока хватает неофициальных договоренностей с этой страной. Но, если будет нужно, то это произойдет,

– предположил Сергей Асланян.

Противостояние с США

Ведущий "Ходорковский Live" отметил, что Россия за все время войны на территории Украины провоцирует Запад, утверждая, что воюет не с украинцами, а якобы с НАТО. Ситуация в Иране обостряет это еще больше, ведь США четко дали понять, что на стороне Израиля.

Это может спровоцировать конфронтацию, которой совсем не боится Путин. Однако поддерживать Иран напрямую солдатами Россия не сможет, а вот политически – да,

– сказал Асланян.

Он считает, что со временем Израиль будет наносить все больше ударов по Ирану. Россия же в ответ показательно будет заступаться за него.