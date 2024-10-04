Ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що Іран вигідний союзник для Росії. Там великі поклади нафти та налагоджене виробництво "Шахедів", які так потрібні Путіну.

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Росії корисна співпраця з Іраном

Сергій Асланян зауважив, що, попри не надто розвинену промисловість, Іран все ж має більше доступу до американських технологій, ніж Росія.

Зверніть увагу! Нещодавно Іран масово атакував Ізраїль, використовуючи балістичні ракети та Шахеди. В Ізраїлі заявили, що готують відповіді на ці удари.

Країна-агресорка закуповує в Ірану військове обладнання, матеріали, технології та конкретне озброєння.

Росія серйозно не заступилась за Іран лише тому, що їй поки вистачає неофіційних домовленостей із цією країною. Але, якщо буде потрібно, то це станеться,

– припустив Сергій Асланян.

Протистояння із США

Ведучий "Ходорковський Live" зазначив, що Росія за весь час війни на території України провокує Захід, стверджуючи, що воює не з українцями, а начебто з НАТО. Ситуація в Ірані загострює це ще більше, адже США чітко дали зрозуміти, що на боці Ізраїлю.

Це може спровокувати конфронтацію, якої зовсім не боїться Путін. Проте підтримувати Іран напряму солдатами Росія не зможе, а от політично – так,

– сказав Асланян.

Він вважає, що з часом Ізраїль завдаватиме все більше ударів по Ірану. Росія ж у відповідь показово заступатиметься за ним.