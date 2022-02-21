России нужен повод: назвали имена офицеров ГРУ, которые готовят "спецоперацию" против Украины

Россия готовит тайную спецоперацию против Украины, во время которой планирует обвинить наше государство в "военных преступлениях" на Донбассе. Это и может стать поводом для вторжения в Украину.

Имена офицеров Главного разведывательного управления России, которые готовят спецоперацию, обнародовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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По словам Цаплиенко, уже в ближайшее время страна-агрессор якобы запустит масштабную политическую фальсификацию с целью создания военного инцидента для нового вторжения в Украину и приписывание украинским военным "геноцида".

Россия хочет безосновательно обвинить Украину в геноциде русскоязычных

Цаплиенко, который ссылается на собственные источники, отмечает, что ради выполнения поставленной Кремлем задачи военная разведка России уже фальсифицируют "доказательства геноцида русскоязычных на Востоке Украины. Для реализации такой "спецоперации" в июле – октябре 2021 года в ОРЛО находились офицеры вооруженных сил России Дмитрий Перковский и Сергей Рожков.



Дмитрий Перковский, которого называют причастным к спецоперации против Украины / Фото Андрея Цаплиенко

Они заручились поддержкой:

так называемой заместительницы "министра МИД "ЛНР" Анны Сороки,

а также бюрократов оккупационной "власти" и членов незаконных вооруженных формирований.

Все вместе буквально эксгумировали тела боевиков, которые погибли во время боевых действий еще в 2014 году, объявив их "мирными жителями".

Указанные действия широко освещались на информационных ресурсах "ЛНР" и России, как инициатива "местных властей", но без расшифровки причастности военной разведки России,

– подчеркнул Цаплиенко.

Он добавил, что упомянутые захоронения действительно датированы тем временем, однако в большинстве случаев являются могилами боевиков "ЛНР", которые погибли в период 2014 – 15 годов. В могилах были и тела местных жителей, которые умерли естественной смертью или были убиты самими же боевиками. В то же время причастность боевиков "ЛНР" к гибели этих людей вообще не документировались.

Журналист отмечает, что роль российских разведчиков Перковского и Рожкова в "спецоперации" заключалась в координации так называемых представителей "ЛНР", предоставлении "правильной" информации о якобы "геноциде со стороны Украины". А также в эффективном контроле за деятельностью упомянутого следователя Артемова в нужном им русле.

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Что известно об обострении на Донбассе

Ситуация на Донбассе значительно обострилась с 17 февраля. Тогда зафиксировали сразу 60 обстрелов со стороны российских боевиков за сутки. Уже 18 февраля обстрелов было 66, 19-го – 134. Прошлые сутки тоже не были спокойными – враг стрелял по нашим позициям 80 раз.

Параллельно с этим оккупанты на полную развернули пропагандистскую машину. 18 февраля российские наемники объявили эвакуацию населения Донбасса в Россию. Мол, людям угрожают Вооруженные Силы Украины, хотя на самом деле именно боевики обстреливают жилые районы.

Сначала людей бросили на произвол судьбы. Они всю ночь просидели в холодных автобусах в поселке Красный Десант. Люди находились без еды, воды и нормального туалета. Впоследствии часть людей поместили в спортзале, а остальных – в тесных палатках российского МЧС. Хотя обещали – курорты и санатории.

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Отрывок текста из публикации Андрея Цаплиенко:

В ближайшее время, возможно, даже завтра, Россия запустит масштабную политическую фальсификацию с целью создания casus belli и обвинения украинских военных в геноциде.

Российская военная разведка фальсифицирует "доказательства геноцида русскоязычных" на Донбассе.

По данным контрразведки СБУ, специальной информационной операцией по фальсификации руководит Андрей Ильченко, помощник главы Главного (разведывательного) управления ГШ ВС РФ И. Костюкова. Операция задумана в виде выдвижения Россией обвинений в адрес ВС Украины в совершении военных преступлений в 2014 году на территории Луганской области.