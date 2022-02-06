В России объяснили, почему Си Цзиньпин не пожал руку Путину, приведя пример Меркель

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин во время встречи недавно не пожали друг другу руки. В России сразу же нашли объяснение инциденту.

Китайцы попросили обойтись без рукопожатия. Об этом заявил руководитель протокола Путина Владислав Китаев.

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Похожая ситуация с Меркель

Российский чиновник в оправдание ситуации привел пример с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Мол, когда-то ее протокол просил, чтобы не пожимать руку. Тогда ей подали букет цветов. Но все согласовали заранее.

Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились. Здесь нет никакой политики. Это попытка избежать каких-либо опасностей, осложнений из-за коронавируса,

– сказал Китаев.

По его словам, Путин знал заранее, что пожимать руки не следует.

Поездка Путина в Китай

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились 4 февраля в Пекине, где провели переговоры. Как заявили в администрации Путина, якобы лидер Китая поддержал так называемые "гарантии безопасности".

Россия и Китай подписали новый газовый контракт. Теперь страна-агрессор будет поставлять Пекину 10 миллиардов кубов голубого топлива в год с Дальнего Востока.

Также Путин посетил Олимпиаду-2022, которая сейчас проходит в Пекине. При выходе украинской сборной он делал вид, что спит. Также глава Кремля был без маски.

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