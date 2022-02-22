В России обнародовали полный текст договора о "дружбе с оккупантами"
Россияне показали полный текст циничного договора о "дружбе с боевиками на Донбассе". Его в ближайшее время планируют рассмотреть депутаты государства-агрессора.
Отметим, что эти "договоры" уже внесли в Госдуму. Спикер Вячеслав Володин внес их на рассмотрение профильного комитета. Российские СМИ показали текст документов.
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Россия заявила о коварных намерениях
Государство-агрессор планирует заключить договоры с боевиками на Донбассе сроком на 10 лет. Более того, Москва и ее наемники дерзко заявили, что вместе "будут охранять границы" оккупированного Донбасса. Это означает, что на границе подконтрольных украинскому правительству территорий и "квазиобразований" официально будут находиться российские военные.
О чем еще говорится в документах:
- общая оборона;
- Россия заявила, что будет поддерживать финансовую и банковую системы оккупантов;
- платежным средством на оккупированных территориях является рубль;
- совместное использование своих "военных баз и инфраструктуры";
- Москва будет признавать документы, которые выдают ее наемники.
Договор России о "дружбе с боевиками": читайте полный текст
Актуальные новости:
- Украина требует созвать Совбез ООН из-за признания Россией боевиков. США поддержали такой призыв.
- Зеленский проводит переговоры с мировыми лидерами. Он готовит обращение к украинцам из-за ситуации на Донбассе.