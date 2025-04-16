Испугались дронов: в российских аэропортах ввели ограничения

Утром 16 апреля в аэропортах России ввели ограничения. Так, временно приостановлены все вылеты и посадки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В российских аэропортах план "Ковер"

Утром в нескольких российских аэропортах ввели ограничения и приостановили все вылеты и посадки. Так, оккупанты ввели план "Ковер" из-за угрозы дроновых атак.

Сейчас не работают все аэропорты в Ярославльской и Нижегородской областей.

Вместе с тем, россияне заявили, что уже якобы сбили 26 БПЛА. По информации российского минобороны, дроны сбивали в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Московской областях, а также над территорией временного оккупированного Крыма.

К слову, недавно в России также вводили ограничения из-за угрозы дронов. План "Ковер" вводили в аэропортах Волгограда, Саратова и Ульяновска.

Ранее мощные взрывы раздавались в Курской области. Ночью 15 апреля в регионе раздавалась серия мощных взрывов. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, в Курской области дроны поразили склад с боеприпасами.