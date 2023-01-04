На сколько массированных атак в России осталось ракет: в ГУР назвали количество

Российская армия может в очередной раз атаковать Украину. Однако у оккупантов осталось ракет на 2 – 3 массированных обстрела.

Речь идет о высокоточном оружии. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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Сколько ракет осталось в России

По словам Скибицкого, у российских захватчиков остались ракеты Х-101, Х-555 и "Калибры". Также есть баллистические ракеты "Искандеры".

Х-101, Х-555 и "Калибры" – это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность. Потому что, например, эффективный радиус применения у Х-22 – 350 километров. Соответственно, они их применяют, но не очень много,

– рассказал представитель разведки.

Скибицкий отметил, что 2 – 3 удара – это примерно 80 ракет во время атаки, хотя может быть и больше.

Что говорит Буданов

Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что того количества ракет, которое осталось в России, хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70 – 75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще.