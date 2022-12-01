Сразу минус 2: в России отец оккупанта скончался на похоронах сына

1 декабря 2022 , 22:13
Читати новину українською

В Белгородской области похоронили погибшего на войне против Украины оккупанта. Сердце отца горе-военного не выдержало и он умер.

Эту новость опубликовали российские СМИ, сообщает 24 канал . Событие произошло в селе Салтыково в Белгородской области.

Интересно Слишком много полотенец и дров: у Путина призывают не переборщить с поддержкой семей "мобиков"

Сердце отца оккупанта не выдержало

В Белгородской области похоронили Андрея Отмахова, который покинул 2 детей и ушел убивать украинцев, воюя за амбиции безумного диктатора.

Оккупант погиб бесславно, хотя и в родном селе на Белгородщине его похоронили на так называемой "Аллее славы". Во время похорон у отца оккупанта заболело сердце и тот скончался.

Потери россии в войне

Русскому руководству совершенно безразлично своих людей, значительная часть из них является пушечным мясом для фронта, ярко иллюстрирующей статистика потерь.

По состоянию на 1 декабря украинская армия успешно ликвидировала и уничтожила:

  • около 89 440 оккупактов;
  • 2915 танков;
  • 5 877 боевых бронированных машин;
  • 1904 артиллерийских систем;
  • 395 реактивных систем залпового огня;
  • 210 средств ПВО;
  • 280 самолетов;
  • 261 вертолет;
  • 1562 беспилотников оперативно-тактического уровня;
  • 531 крылатую ракету;
  • 16 кораблей и катеров;
  • 4 441 единица автомобильной техники и автоцистерн;
  • 163 единицы специальной техники.

Тем временем семьям погибших из Якутии раздают лед: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк