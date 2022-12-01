Сразу минус 2: в России отец оккупанта скончался на похоронах сына
В Белгородской области похоронили погибшего на войне против Украины оккупанта. Сердце отца горе-военного не выдержало и он умер.
Эту новость опубликовали российские СМИ, сообщает 24 канал . Событие произошло в селе Салтыково в Белгородской области.
Интересно Слишком много полотенец и дров: у Путина призывают не переборщить с поддержкой семей "мобиков"
Сердце отца оккупанта не выдержало
В Белгородской области похоронили Андрея Отмахова, который покинул 2 детей и ушел убивать украинцев, воюя за амбиции безумного диктатора.
Оккупант погиб бесславно, хотя и в родном селе на Белгородщине его похоронили на так называемой "Аллее славы". Во время похорон у отца оккупанта заболело сердце и тот скончался.
Потери россии в войне
Русскому руководству совершенно безразлично своих людей, значительная часть из них является пушечным мясом для фронта, ярко иллюстрирующей статистика потерь.
По состоянию на 1 декабря украинская армия успешно ликвидировала и уничтожила:
- около 89 440 оккупактов;
- 2915 танков;
- 5 877 боевых бронированных машин;
- 1904 артиллерийских систем;
- 395 реактивных систем залпового огня;
- 210 средств ПВО;
- 280 самолетов;
- 261 вертолет;
- 1562 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 531 крылатую ракету;
- 16 кораблей и катеров;
- 4 441 единица автомобильной техники и автоцистерн;
- 163 единицы специальной техники.
Тем временем семьям погибших из Якутии раздают лед: смотрите видео