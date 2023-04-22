Мог сработать против Кремля: почему в России отменили "бессмертный полк"

В России массово отказываются от "парадов победы" и даже отменили проведение акции "бессмертный полк". Ношение фотографий погибших во Второй мировой войне родственников может вызвать у россиян много неудобных вопросов для власти.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, российские власти просто побоялись возможного возмущения народа.

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Неожиданные последствия парадов

Британская разведка 22 апреля в своем аналитическом отчете сообщила, что Россия упразднила акцию "бессмертный полк", потому что боится показать настоящие масштабы потерь на войне в Украине.

"Бессмертный полк" – это ежегодная пропагандистская акция, которую проводят по всем городам России в знак чествования якобы погибших родственников во Второй мировой войне.

Это показательное действие. Но если сейчас нести на палке фотографии погибших во Второй мировой войне, то даже не у очень сознательного россиянина возникнет вопрос "а где фотографии погибших в этой войне?" Резонанс может быть в другую сторону,

– заметил Алексей Гетьман.

В таком случае действие, которым власти пытались сплотить русский народ, сработало бы наоборот на раскол общества против военно-политического руководства России.

Алексей Гетьман об отмене "бессмертного полка": смотреть видео

Потери оккупантов очень ощутимы

Если причины отмены "бессмертного полка" могут быть разными, то потери россиян на войне против Украины однозначно колоссальны.

Мы уничтожаем большое количество россиян. И надо понимать, что на каждого погибшего есть один – два раненых. Можно считать, что россиян, которые не могут участвовать в боевых действиях, есть около полумиллиона. Это очень большая цифра для любой армии,

– подчеркнул майор запаса ВСУ.

У России, впрочем, есть резервы. На время разрекламированной наступающей операции, которая в результате провалилась, у российской армии было около 350 тысяч резервистов. Кроме того, они планируют привлечь еще 400 тысяч призывников, хотя этого маловероятно можно будет добиться.

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