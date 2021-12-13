В России парень подорвал себя на входе в женский монастырь

В России в городе Серпухов мужчина устроил взрыв на территории православного монастыря. Пострадало много несовершеннолетних. Сам подрывник якобы умер от потери крови.

Взрыв прогремел утром у входа в православную гимназию Варлаама Серпуховского. Сработала самодельная взрывчатка.

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Что известно о пострадавших

Пишут по меньшей мере о 7 пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Mash утверждает, что у шестерых контузия, у одного – закрытая черепно-мозговая травма.

Однако впоследствии российские СМИ отметили, что количество травмированных увеличилось до 12.

Кто устроил взрыв

Сначала СМИ писали о задержании мужчины, который принес бомбу в монастырь. Им оказался якобы 18-летний воспитанник приходской школы. Некоторое время нападавший подавал признаки жизни, а потом затих. К нему боялись подходить, поскольку предполагали, что парень может иметь еще одну бомбу. Ждали саперов.

В телеграм-каналах пишут, что подрывник умер от потери крови.

Российские СМИ пишут, что, по предварительным данным, парня, взорвавшего бомбу, "буллили" во время учебы. Мол, это могло стать мотивом преступления.



Место, где произошел взрыв / Фото с телеграм-канала Mash