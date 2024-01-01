Искаженную украинскую песню "Пливе кача" исполнил пропутинский рэпер Аким Апачев. Сам певец родом из временно оккупированного Мариуполя, а во время войны стал ярым сторонником военной агрессии России против нашего государства, передает 24 Канал.

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В России исполнили переделанную версию украинской песни "Пливе кача"

Российские журналисты рассказали, что рэпер Аким Апачев исполнил песню "Пливе кача" на украинском языке в новогоднем эфире "Первого канала". Этот горе-певец выступил в номере вместе с певицей Дарией Фрей.

Следует отметить, что в этой "композиции" лирический герой "осуждает действия властей Украины", воспевает терроризм России, а также называет украинских воинов "демонами". Все в обычном духе российской пропаганды.

Апачев исполнил измененную версию песни "Пливе кача" на "Первом канале" в России: смотрите видео

Стоит подчеркнуть, что эта вакханалия происходила в то время, когда украинский Юг оккупанты обстреливали своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате в Одессе вспыхнула многоэтажка, а наши граждане должны были встречать Новый год не за праздничным столом, а в укрытиях гражданской защиты.

Свой "кавер" украинской песни Апачев впервые исполнил летом 2022 года. Известным этот "хит" в России стал благодаря тому, что артиста звали с этой "композицией" на пропутинские мероприятия.

Апачев переделал песню "Пливе кача" на прокремлевский лад: смотрите видео

Сам рэпер, в котором из украинского осталось разве что происхождение, место рождения и неправильное произношение слов, уже много лет "добросовестно" работает на российскую пропаганду, поддерживает войну и геноцид украинцев. Тем временем Кремль использует его как человека, который как будто бы от имени украинцев "осудил действия киевской власти".