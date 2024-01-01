Спотворену українську пісню "Пливе кача" виконав пропутінський репер Акім Апачев. Сам співак родом з тимчасово окупованого Маріуполя, а за часів війни став палким прихильником військової агресії Росії проти нашої держави, передає 24 Канал.

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У Росії виконали спотворену версію української пісні "Пливе кача"

Російські журналісти розповіли, що репер Акім Апачев виконав пісню "Пливе кача" українською мовою у новорічному ефірі "Першого каналу". Цей горе-співак виступив у номері разом зі співачкою Дарією Фрей.

Варто зазначити, що у цій "композиції" ліричний герой засуджує дії влади України, оспівує тероризм Росії, а також називає українських воїнів "демонами". Усе у звичайному дусі російської пропаганди.

Апачев виконав спотворену версію пісні "Пливе кача" на "Першому каналі" у Росії: дивіться відео

Варто наголосити, що цей веремій відбувався у той час, коли український Південь окупанти обстрілювали своїми ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього в Одесі спахнула багатоповерхівка, а наші громадяни мусили зустрічати Новий рік не за святковим столом, а в укриттях цивільного захисту.

Свій "кавер" української пісні Апачев уперше виконав улітку 2022 року. Відомим цей "хіт" у Росії став завдяки тому, що артиста кликали з цією "композицією" на пропутінські заходи.

Апачев переробив пісню "Пливе кача" на прокремлівський лад: дивіться відео

Сам репер, у якому українського лишилося хіба що походження, місце народження та неправильна вимова слів, вже багато років сумлінно працює на російську пропаганду, підтримує війну та геноцид українців. Тим часом Кремль використовує його як людину, як буцімто від імені українців "засудила дії київської влади".