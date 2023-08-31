В частности, из отдаленных островов и даже Северного флота. Об этом 24 Каналу сообщил генерал-лейтенант, экспредседатель службы внешней разведки Украины и эксруководитель ГУР Минобороны Валерий Кондратюк. Он также отметил, что украинская разведка за всем наблюдает и понимает, на какие два направления россияне стягивают противовоздушную оборону.
Смотрите также У российской ПВО – проблемы: британская разведка о самой большой воздушной атаке на врага
Куда перемещают системы ПВО
Сейчас в России достаточно ресурсов, в том числе систем ПВО, которые расположены не только на линии фронта, но и непосредственно в других регионах. После последних комбинированных ударов БПЛА по военным целям России, оккупанты начали забирать существующую противовоздушную оборону из разных частей России.
Во-первых, из Северного флота. Во-вторых, с дальних островов – земля Франца-Иосифа, а также за Уралом. В настоящее время комплексы двигаются на территорию временно оккупированного Крыма и для прикрытия военных объектов вблизи государственной границы Украины.
Кондратюк рассказал, как удары БпЛА по целям в России влияют на ситуацию: смотрите видео
Силы обороны выбирают более принципиальные цели для ликвидирования, имеющие стратегическое значение для противника. В частности, авиация, создающая препятствия для украинских защитников во время контрнаступления.
Она сегодня наиболее желанная цель. Понятно, что и военно-промышленные комплексы желательны цели. Но на сегодняшний день выбирается паритетно то, что имеет непосредственное влияние на результаты действий на фронте,
– подытожил Валерий Кондратюк.
Последние атаки БПЛА по территории России
- Брянск 31 августа атаковали неизвестные беспилотники. Местные жители сообщают, что слышали серию мощных взрывов – по меньшей мере, 5. Губернатор Брянской области Богомаз уже прокомментировал инцидент. Он традиционно заявил, что российское "пе-ве-о" успешно отразило атаку.
- Утром 31 августа в Москве снова остановили работу аэропортов и ввели план "Кавьер". Россияне жаловались, что столицу могут атаковать беспилотники.
- Также ночь на 30 августа была "взрывной" во многих областях России. Так, в Псковской области БПЛА атаковали аэродром и повредили четыре самолета Ил-76, в Брянской области под ударом оказался завод микроэлектроники. Взрывы раздавались также в Московской и Брянской областях.