В частности, из отдаленных островов и даже Северного флота. Об этом 24 Каналу сообщил генерал-лейтенант, экспредседатель службы внешней разведки Украины и эксруководитель ГУР Минобороны Валерий Кондратюк. Он также отметил, что украинская разведка за всем наблюдает и понимает, на какие два направления россияне стягивают противовоздушную оборону.

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Куда перемещают системы ПВО

Сейчас в России достаточно ресурсов, в том числе систем ПВО, которые расположены не только на линии фронта, но и непосредственно в других регионах. После последних комбинированных ударов БПЛА по военным целям России, оккупанты начали забирать существующую противовоздушную оборону из разных частей России.

Во-первых, из Северного флота. Во-вторых, с дальних островов – земля Франца-Иосифа, а также за Уралом. В настоящее время комплексы двигаются на территорию временно оккупированного Крыма и для прикрытия военных объектов вблизи государственной границы Украины.

Кондратюк рассказал, как удары БпЛА по целям в России влияют на ситуацию: смотрите видео

Силы обороны выбирают более принципиальные цели для ликвидирования, имеющие стратегическое значение для противника. В частности, авиация, создающая препятствия для украинских защитников во время контрнаступления.

Она сегодня наиболее желанная цель. Понятно, что и военно-промышленные комплексы желательны цели. Но на сегодняшний день выбирается паритетно то, что имеет непосредственное влияние на результаты действий на фронте,

– подытожил Валерий Кондратюк.

Последние атаки БПЛА по территории России