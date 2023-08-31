Зокрема, з віддалених островів та навіть Північного флоту. Про це 24 Каналу повідомив генерал-лейтенант, ексголова служби зовнішньої розвідки України та екскерівник ГУР Міноборони Валерій Кондратюк. Він також зауважив, що українська розвідка за всім спостерігає та розуміє, на які два напрямки росіяни стягують протиповітряну оборону.
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Куди переміщують системи ППО
Наразі в Росії достатньо ресурсів, зокрема систем ППО, які розташовані не лише на лінії фронту, а й безпосередньо в інших регіонах. Після останніх комбінованих ударів БпЛА по військових цілях Росії, окупанти почали забирати наявну протиповітряну оборону з різних частин Росії.
По-перше, з Північного флоту. По-друге, з далеких островів – земля Франца-Йосифа, а також за Уралом. Наразі комплекси рухаються на територію тимчасово окупованого Криму та для прикриття військових об'єктів поблизу із державним кордоном України.
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Сили оборони обирають найбільш важливі цілі для знищення, які мають стратегічне значення для противника. Зокрема, авіація, яка створює перешкоди для українських захисників під час контрнаступу.
Вона сьогодні є найбільш бажаною ціллю. Зрозуміло, що і військово-промислові комплекси бажані цілі. Але на сьогодні вибирається паритетно те, що має безпосередній вплив на результати дій на фронті,
– підсумував Валерій Кондратюк.
Останні атаки БпЛА по території Росії
- Брянськ 31 серпня атакували невідомі безпілотники. Місцеві жителі повідомляють, що чули серію потужних вибухів – щонайменше 5. Губернатор Брянської області Богомаз вже прокоментував інцидент. Він традиційно заявив, що російське "пе-ве-о" успішно відбило атаку.
- Зранку 31 серпня у Москві знову зупинили роботу аеропортів та ввели план "Кавьор". Росіяни бідкалися, що столицю можуть атакувати безпілотники.
- Також ніч проти 30 серпня була "вибуховою" у багатьох областях Росії. Так, у Псковській області БпЛА атакували аеродром та пошкодили чотири літаки Іл-76, у Брянській області під ударом опинився завод мікроелектроніки. Вибухи лунали також у Московській та Брянській областях.