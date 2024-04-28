Инцидент произошел в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области России. О нем рассказали в пресс-релизе управления российского министерства внутренних дел в Кемеровской области, пишет 24 Канал.

Смотрите также Е-повестки и "вето" на выезд за границу: в ноябре Путин официально усилит мобилизацию в России

Что случилось на российском кладбище

Российская полиция быстро принялась "расследовать" дело. В частности, российские правоохранители:

установили и опросили местную жительницу, которая видела и смогла описать школьников, которых видела в районе кладбища;

изучили распространенную в местных чатах запись с камеры видеорегистратора автобуса, на котором видно троих детей.

В российском ведомстве объяснили, что школьники рассказали им, что, мол, пришли на кладбище, где похоронен погибший во время войны отчим одного из них.

Подростки будто хотели собрать конфеты, однако начали разбивать камнями надгробия и повредили 18 могил. Против них возбудили уголовное дело по факту уничтожения или повреждения военных захоронений.

В российских телеграм-каналах опубликовали видео поврежденных могил. Кстати говоря, на кадрах россиянка ходит по кладбищу и называет десятки могил, которые повреждены. Это еще раз доказывает огромные потери России на войне в Украине.

Подростки разгромили могилы оккупантов: смотрите видео пропагандистов

Британская разведка назвала потери врага

Разведка Великобритании назвала потери врага на войне в Украине. С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на фронте погибших и раненых 450 тысяч военных. В это число входят десятки тысяч дезертиров.

В Минобороны Британии рассказали, что Россия потеряла более 10 000 единиц российской бронетехники, включая почти 3 тысячи основных боевых танков, 109 самолетами, 136 вертолетами, 346 беспилотниками, 23 военно-морских кораблей всех классов и более 1500 артиллерийских систем всех типов.

Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли на фронте 465 054 солдат и сотни единиц техники. В частности: