Інцидент трапився в селищі міського типу Промислова Кемеровської області Росії. Про нього розповіли у пресрелізі управління російського міністерства внутрішніх справ у Кемеровської області, пише 24 Канал.

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Що трапилось на російському кладовищі

Російська поліція швидко взялась "розслідувати" справу. Зокрема, російські правоохоронці:

встановили та опитали місцеву мешканку, яка бачила та змогла описати школярів, яких бачила в районі цвинтаря;

вивчили поширений у місцевих чатах запис з камери відеореєстратора автобуса, на якому видно трьох дітей.

У російському відомстві пояснили, що школярі розповіли їм, що, мовляв, прийшли на цвинтар, де похований загиблий під час війни вітчим одного з них.

Підлітки буцімто хотіли зібрати цукерки, проте почали розбивати камінням надгробки та пошкодили 18 могил. Проти них порушили кримінальну справу за фактом знищення чи пошкодження військових поховань.

У російських телеграм-каналах опублікували відео пошкоджених могил. До речі, на кадрах росіянка ходить по кладовищі та називає десятки могил, які пошкоджені. Це вкотре доводить величезні втрати Росії на війні в Україні.

Підлітки розгромили могили окупантів: дивіться відео пропагандистів

Британська розвідка назвала втрати ворога

Розвідка Великої Британії назвала втрати ворога на війні в Україні. З 24 лютого 2022 року Росія втратила на фронті загиблими та пораненими 450 000 військових. У це число входить десятки тисяч дезертирів.

У Міноборони Британії розповіли, що Росія втратила понад 10 000 одиниць російської бронетехніки, включно з майже 3 тисячами основних бойових танків, 109 літаками, 136 гелікоптерами, 346 безпілотниками, 23 військово-морськими кораблями всіх класів та понад 1500 артилерійськими системами усіх типів.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, окупанти втратили на фронті 465 054 солдатів та сотні одиниць техніки. Зокрема: