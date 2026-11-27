"Взрывная ночь" в России: под ударом оказался завод, производящий компоненты для ракетного топлива
В ночь на 27 ноября беспилотники провели атаку на Тульскую и Ленинградскую области России. В Ефремове под ударом оказались завод синтетического каучука, производящий компоненты для ракетного топлива, и местная ТЭЦ, а в Санкт-Петербурге сообщают о массированной атаке дронов.
Об этом сообщает российский OSINT-проект ASTRA.
Что известно об атаках на завод в Ефремове и Санкт-Петербурге?
Местные жители сообщали о взрывах, звуках беспилотников и работе российской противовоздушной обороны. По их словам, в городе отключилось отопление, а предупреждение об опасности атаки БПЛА объявили уже после первых взрывов.
OSINT-аналитик ASTRA по видеозаписям установил, что один из взрывов произошел в районе Ефремовской ТЭЦ на улице Заводской, 3. Теплоэлектроцентраль работает с 1933 года и обеспечивает теплом и электроэнергией город, а также местные промышленные предприятия, в частности завод синтетического каучука.
Расположение завода синтетического каучука на карте / Фото Astra
По данным OSINT-анализа Exilenova+, под атакой находится и сам Ефремовский завод синтетического каучука. В районе предприятия наблюдается масштабный пожар.
Пожар на заводе в Тульской области: смотреть видео
В то же время, как сообщают мониторинговые каналы, утром 27 ноября дроны проводят атаку на Санкт-Петербург. В настоящее время подробности о последствиях ударов уточняются.
Дронная атака в Санкт-Петербурге: смотреть видео
Единственное, что известно на данный момент, – российская ПВО успешно отразила атаку на одну из многоэтажек.
Успешная работа российской ПВО / Фото Astra
Что производит Ефремовский завод синтетического каучука?
Ефремовский завод синтетического каучука производит полимеры и синтетические каучуки. Для российского военно-промышленного комплекса особое значение имеет гидроксилированный полибутадиен – материал, который используется для производства твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет ОТРК "Искандер".
Предприятие уже подвергалось ударам 24 декабря 2025 года и 25 сентября 2026 года. Генштаб ВСУ ранее сообщал о поражении завода, задействованного в производстве компонентов ракетного топлива.
Попадание по заводу синтетического каучука в Ефремове: смотреть видео
Что говорят в России об атаке?
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку беспилотников на регион. По его словам, российская ПВО якобы уничтожила четыре БПЛА.
Он заявил, что пострадавших нет, а повреждений инфраструктуры, по предварительной информации, не зафиксировано. В то же время губернатор сообщил о повреждении окон в трех частных домах в одном из населенных пунктов Ефремовского муниципального округа.
О поражении Ефремовской ТЭЦ и завода синтетического каучука он не сообщал.
Российские предприятия, производящие компоненты для ракетного топлива, уже неоднократно становились целями украинских ударов. В частности, Силы обороны нанесли удар по заводу под Санкт-Петербургом, где производят топливо для ракет "Искандер"