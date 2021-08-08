Ехали отдыхать в лагерь: в России в поезде отравились по меньшей мере 50 детей

В России произошло массовое отравление детей в поезде, который ехал из Мурманска в Адлер. Примерно 250 человек двумя группами отправились отдыхать на Кубань.

Дети ехали в лагеря "Юбилейный", "Морская волна" и "Морская звезда". Их состояние – легкой и средней степени тяжести.

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Что известно об отравлении детей

Известно, что из города Петрозаводска сначала госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции:

8 детей доставили в Белореченскую центральную районную больницу;

12 – в Апшеронскую.

Почти 200 детей из поезда планируют поместить в обсерваторы. Они будут находиться там до получения результатов, которые взял Роспотребнадзор.

В случае вспышки кишечной инфекции в местных медицинских учреждениях сразу же подготовили 50 коек, с возможностью развернуть еще 40 койкомест.

После отравления группы детей в поезде возбудили уголовное дело

По состоянию на 8 августа, количество госпитализированных с поезда детей возросло до 87 человек. Об этом заявили в оперативном штабе Кубани.

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