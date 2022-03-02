В России пока не собираются забирать тела погибших военных в Украине

Украинские защитники наносят сокрушительные потери оккупантам. Однако в России заявили, что тела мертвых захватчиков не собираются забирать на их родину.

По состоянию на 28 февраля в Украине погибли более 5300 российских военных. Оставшиеся в живых массово убегают в Россию или сдаются в плен.

Актуально Российское войско растеряно, а наступление замедлится: экспертные прогнозы

Россия пока не хочет забирать своих умерших солдат

Бойцы ВСУ и терробороны героически защищают Украину от оккупантов. Они наносят врагам колоссальные потери. Каждый день погибают тысячи российских военных. Однако сенатор страны-агрессора Людмила Нарусова заявила, что у России пока нет планов забирать их тела.

Штаб Западного военного округа сообщил, что вопрос о том, чтобы собрать тела погибших военных в Украине просто не стоит,

– добавила Нарусова.

Заметьте, один из пленных оккупантов рассказал обо всем цинизме русской армии. Во время разговора с матерью он заявил, что их отправили на верную смерть и даже не уносят "200-х". Более того, враги просто убивают своих раненых.

По словам российского офицера, прошла почти неделя после вторжения захватчиков в Украину. Однако никому из родных их мертвых солдат даже не пришла "похоронка".

Некоторые русские уже поняли всю обреченность своего положения. Женщины начали массово искать своих родных, уехавших "на учения". Как жест доброй воли к российским матерям, Минобороны Украины открыло горячую линию "Вернись живым из Украины". Там можно узнать информацию о погибших и пленных вражеских солдатах.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!