Станом на 28 лютого, в Україні загинули понад 5300 російських військових. Ті, які залишилися живими, масово втікають у Росію або здаються в полон.

Актуально Російське військо розгублене, а наступ уповільниться: експертні прогнози

Росія поки не хоче забирати своїх померлих солдатів

Бійці ЗСУ та тероборони героїчно боронять Україну від окупантів. Вони завдають ворогам колосальних втрат. Щодня гинуть тисячі російських військових. Проте сенаторка країни-агресорки Людмила Нарусова заявила, що в Росії поки немає планів забирати їхні тіла.

Штаб Західного військового округу повідомив, що питання про те, щоб зібрати тіла загиблих військових в Україні просто не стоїть,

– додала Нарусова.

Зауважте, один з полонених окупантів розповів про весь цинізм російської армії. Під час розмови з матір'ю він заявив, що їх відправили на вірну смерть й навіть не забирають "200-х". Ба більше, вороги просто вбивають своїх поранених.

За словами російського офіцера, минув майже тиждень після вторгнення загарбників в Україну. Проте нікому з рідних їхніх мертвих солдатів навіть не прийшла "похоронка".

Деякі росіяни вже зрозуміли усю приреченість свого становища. Жінки почали масово шукати своїх рідних, які поїхали "на учєнія". Як жест доброї волі до російських матерів, Міноборони України відкрило гарячу лінію "Повернись живим з України". Там можна дізнатися інформацію про загиблих та полонених ворожих солдатів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!