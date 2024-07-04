Как после атаки дронов в России остановился уникальный комбинат: военная сводка от Свитана

В результате атаки беспилотников ночью 1 июля в Белгородской области остановил роботу очень важный для российского ВПК комбинат. Это имеет серьезные последствия для противника.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что совместная операция ГУР и СВР нанесла серьезный ущерб Оскольскому электрометаллургическому комбинату имени Угарова.

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Чем важен для России этот комбинат

Полковник запаса отметил, что на Оскольском электрометаллургическом комбинате имени Угарова варят сталь для российской "оборонки" с помощью электродуговой печи. Поэтому он нуждается в постоянном электроснабжении. А удар по одному трансформатору оставляет без электричества весь завод.

"Вырубить" электропечь во время варки стали – это, конечно, катастрофа для россиян,

– заявил Свитан.

Ведь, объяснил он, если во время варки стали исчезнет электричество, то металл остынет и выбить его из печи уже невозможно – ее приходится разрушать. Чтобы все наладить, нужны месяцы. Все осложняется тем, что на комбинате еще и зарубежное подсанкционное оборудование.

Взрывы в Донецке

Свитан заметил, что российские оккупанты подтягивают боеприпасы, технику и личный состав в 30-километровую зону в районе линии боестолкновения. То есть вдоль линии примерно от Волновахи до Горловки, куда входит и Донецк.

В то же время оккупанты уже не концентрируются в одном месте, а расползаются по городу.

Поэтому выбрать место для удара можно только тогда, когда есть возможность поймать их в момент разгрузки, загрузки боеприпасов или, например, определенного складирования,

– сказал полковник запаса.

Он предполагает, что оккупанты сейчас подтянулись, надеясь в ближайшие дни или недели пойти на прорыв фронта, где смогут. Но таких мест сейчас все меньше и меньше.