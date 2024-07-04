Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що спільна операція ГУР та СЗР завдала серйозної шкоди Оскольському електрометалургійному комбінату імені Угарова.

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Чим важливий для Росії цей комбінат

Полковник запасу зазначив, що на Оскольському електрометалургійному комбінаті імені Угарова варять сталь для російської "оборонки" з допомогою електродугової печі. Тож він потребує постійного електропостачання. А удар по одному трансформатору залишає без електрики весь завод.

"Вирубити" електропіч під час варіння сталі – це, звісно, катастрофа для росіян,

– заявив Світан.

Адже, пояснив він, якщо під час варіння сталі зникне електрика, то метал охолоне й вибити його з печі вже неможливо – її доводиться руйнувати. Щоб усе налагодити, потрібні місяці. Все ускладнюється тим, що на комбінаті ще й закордонне підсанкційне обладнання.

Вибухи в Донецьку

Світан зауважив, що російські окупанти підтягують боєприпаси, техніку й особовий склад до 30-кілометрової зони в районі лінії боєзіткнення. Тобто вздовж лінії приблизно від Волновахи до Горлівки, куди входить і Донецьк.

Водночас окупанти вже не концентруються в одному місці, а розповзаються містом.

Тому вибрати місце для удару можна лише тоді, коли є можливість упіймати їх у момент розвантаження, завантаження боєзапасів або, наприклад, певного складування,

– сказав полковник запасу.

Він припускає, що окупанти зараз підтягнулися, сподіваючись найближчими днями чи тижнями піти на прорив фронту, де зможуть. Але таких місць зараз усе менше й менше.