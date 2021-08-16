В России пресс-секретаря Навального приговорили к 1,5 года ограничения свободы

В России суд вынес приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш. Она является одной из фигуранток "санитарного дела" Кремля против оппозиционеров из-за массовых протестов, которые произошли зимой.

Пресс-секретарь оппозиционера стала уже 4 осужденной. Всего количество обвиняемых по "санитарному делу" делу – 10 человек.

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В чем обвиняют Киру Ярмыш

Пресс-секретаря Алексея Навального обвинили в подстрекательстве людей к участию в массовых протестах, что нарушало санитарно-эпидемические нормы.

Кира Ярмыш, как и другие фигуранты дела, получила срок в виде ограничения свободы на 1,5 года. Когда приговор суда вступит в силу, оппозиционерке будет запрещено выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, участвовать в массовых мероприятиях и покидать пределы Москвы и Московской области.

До судебного заседания Ярмыш находилась под домашним арестом. Однако 16 августа вместе с принятием приговора, суд также отменил меру пресечения. То есть пресс-секретарь Навального следующие несколько дней будет свободной.

Накануне этой ситуацией воспользовалась другая осужденная по этому делу соратница оппозиционера Любовь Соболь. В период между отменой домашнего ареста и введения в действие решения суда она вылетела в Стамбул.

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