В России пресс-секретаря Навального приговорили к 1,5 года ограничения свободы

16 августа 2021 , 17:17
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Источник:

Русская служба BBC

В России суд вынес приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш. Она является одной из фигуранток "санитарного дела" Кремля против оппозиционеров из-за массовых протестов, которые произошли зимой.

Пресс-секретарь оппозиционера стала уже 4 осужденной. Всего количество обвиняемых по "санитарному делу" делу – 10 человек.

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В чем обвиняют Киру Ярмыш

Пресс-секретаря Алексея Навального обвинили в подстрекательстве людей к участию в массовых протестах, что нарушало санитарно-эпидемические нормы.

Кира Ярмыш, как и другие фигуранты дела, получила срок в виде ограничения свободы на 1,5 года. Когда приговор суда вступит в силу, оппозиционерке будет запрещено выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, участвовать в массовых мероприятиях и покидать пределы Москвы и Московской области.

До судебного заседания Ярмыш находилась под домашним арестом. Однако 16 августа вместе с принятием приговора, суд также отменил меру пресечения. То есть пресс-секретарь Навального следующие несколько дней будет свободной.

Накануне этой ситуацией воспользовалась другая осужденная по этому делу соратница оппозиционера Любовь Соболь. В период между отменой домашнего ареста и введения в действие решения суда она вылетела в Стамбул.

"Санитарное дело": коротко о главном

  • 17 января 2021 года оппозиционер Алексей Навальный вместе с женой вернулся из Берлина, где находился на лечении после отравления "Новичком". В аэропорту его сразу же задержали. Это вызвало волну протестов в ряде российских городов.
  • После митингов в полиции открыли уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемических норм.
  • Суд уже вынес приговор брату Навального Олегу и соратникам оппозиционера Любови Соболь и Николаю Ляскину.
Автор: Іван Магуряк