Приходят даже за мертвыми: "частичная" мобилизация в россии набирает обороты

В россии уже второй день подряд продолжается "частичная" мобилизация. В то же время россияне уже поняли, что повестки раздают не только живым гражданам, но и мертвым. Они сомневаются, что есть те, кто по указу кремля не подлежит мобилизации.

Россиянка рассказала, что из военкомата пришли за ее умершим братом. Сообщение гражданки россии опубликовал активист Сергей Стерненко.

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Россия готовится к поставкам мяса

Гражданка россии рассказала, что в военкомате сначала не поверили, что ее брат умер, но потом извинились. Россиянка отметила, что брат не служил в армии, потому что не подходил по состоянию здоровья. Поэтому она усомнилась, что сейчас мобилизуют только отдельные категории мужчин, а не всех.

С одной стороны смешно – у них все сведения устаревшие, с другой – Бурятия как всегда впереди всей планеты – готовы к поставке мяса.

– отметила россиянка.



Сообщение россиянки в соцсети / Скриншот

Кремль планирует мобилизовать 300 тысяч россиян

Министр обороны россии сергей шойгу объявил о призыве 300 тысяч резервистов. Он отметил, что частичная мобилизация коснется тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Шойгу добавил, что мобилизация не коснется тех, кто служит по призыву и студентам.

Как отреагировали россияне на указ о мобилизации: коротко

Граждане россии негативно отреагировали на объявление "частичной" мобилизации. Они со всех сторон начали искать возможность уехать из страны.

В то же время у некоторых московских военкоматов еще 21 сентября собирались небольшие очереди. Повестки якобы получали только бывшие десантники, танкисты, артиллеристы и медики.

Позже движение "Весна" объявило об акции протеста против "частичной" мобилизации. Ведь в организации подчеркнули, что власти решили бросить тысячи мужчин в "мясорубку войны".

Протесты в россии не понравились руководству страны. На митингах людей задерживали и избивали. Кроме того, россиянам пригрозили тюремным заключением.

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