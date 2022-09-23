Украинские пограничники готовят почву для "частично мобилизованных" россиян

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины на фронте продолжается. Украинские защитники сейчас учатся занимать огневую позицию, заряжать гранатомет, наводить и попадать в цель.

Парни, ни разу не стрелявшие из гранатометов, из первого выстрела поражают цели. Украинские военные готовятся выполнять задачи на фронте, передает 24 канал.

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Пограничники разрабатывают план наступления

Среди мобилизованных пограничников – обычные мужчины, решившие встать на защиту Украины.

После российского полномасштабного вторжения психолог из Одессы Леонид решил стать военным, чтобы помочь быстрее освободить все оккупированные территории. Раньше мужчина не воевал, но уже преуспевает в выполнении задач на поле боя. Среди мобилизованных пограничников есть Виталий с Винничины, которого дома ждет семья.

Каждый день у новоиспеченных пограничников расписан по минутам – им рассказывают, как нужно обустраивать скрытый пост наблюдения возле врага. А основная задача военнослужащих – уметь работать в команде и думать о своих собратьях.

Сейчас перед военными стоит задача – освободить оккупированные территории, поэтому в подготовке главный акцент стоит в наступательных действиях. Парни подходят к этому ответственно. Они просчитывают детали, распределяют роли и продумывают несколько запасных сценариев.

Смотрите, как украинские военные готовятся встречать новых мобилизованных из россии:

У россиян серьезные проблемы на фронте

Международный обозреватель, российский оппозиционный журналист Иван Яковина отметил, что поражение в Харьковской области оказало негативное влияние на оккупантов. Россиянам нужны люди на фронте, потому что если туда никого не отправить, фронт рассыплется. Ведь, как отметил Яковина, Вооруженные Силы Украины достаточно успешно наступают на севере Донбасса и в Херсонской области.

Мобилизация в россии: последние новости

Несмотря на то, что кремль издал указ о частичной мобилизации, россияне уже поняли, что на войну хотят забрать не только отдельные категории мужчин. Из военкоматов приходят даже за мертвыми.

Россияне отрицательно отреагировали на мобилизацию, поэтому решили выйти на протест. Российская полиция не упустила возможности даже во время митинга раздать повестки.

Кроме того, граждане россии уже ищут возможность уехать из страны.

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