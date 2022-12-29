Внезапный "хлопок": в России задымился салон самолета Москва – Калининград
В России эвакуировали пассажиров рейса самолета, совершавшего рейс из Москвы в Калининград. На борту самолета внезапно вспыхнул пожар.
Как сообщили российские медиа, пожар произошел на борту самолета "Уральских авиалиний", информирует 24 канал. Все пассажиры были экстренно эвакуированы после того, как у одного человека вспыхнул павербанк.
Кстати Такие инциденты будут продолжаться и дальше, – в разведке отреагировали на новый "хлопок" в Энгельсе
На борту самолета загорелся павербанк
В авиакомпании отметили, что возгорание быстро потушили. Сообщается, что в результате инцидента обошлось без пострадавших. Полиция начала проводить расследование.
Во время эвакуации всех пассажиров самолета спустили на землю надувным трапом и отправили обратно в "Домодедово". В зоне вылета россиян торжественно наградили бутылкой воды.
Эвакуация россиян из самолета в Москве: видео
После пожара пассажиры ожидают другой самолет. Зато персонал авиакомпании зачем упаковывает весь багаж в отдельные пакеты.
Над Россией частично закрыли небо
- В четверг, 29 декабря, в российском Энгельсе в очередной раз раздавались взрывы. Поэтому в Москве задерживаются рейсы, а небо – частично закрыли.
- В частности, пассажирам самолета Москва – Пенза объявили о переносе рейса на неопределенный срок. Их самолет отбуксировали в "Домодедово" на стоянку.
- Отметим, что "хлопок" в Энгельсе также был 5 и 26 декабря. В обоих случаях россияне заявляли о сбитии беспилотников, но на самом деле в результате "хлопка" получили повреждение истребителей оккупантов.
- Россияне могли сбить в Энгельсе собственный истребитель Су-27. Оккупанты заметили нераспознанный объект и, вероятно, нанесли по нему удар.