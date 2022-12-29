Внезапный "хлопок": в России задымился салон самолета Москва – Калининград

В России эвакуировали пассажиров рейса самолета, совершавшего рейс из Москвы в Калининград. На борту самолета внезапно вспыхнул пожар.

Как сообщили российские медиа, пожар произошел на борту самолета "Уральских авиалиний", информирует 24 канал. Все пассажиры были экстренно эвакуированы после того, как у одного человека вспыхнул павербанк.

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На борту самолета загорелся павербанк

В авиакомпании отметили, что возгорание быстро потушили. Сообщается, что в результате инцидента обошлось без пострадавших. Полиция начала проводить расследование.

Во время эвакуации всех пассажиров самолета спустили на землю надувным трапом и отправили обратно в "Домодедово". В зоне вылета россиян торжественно наградили бутылкой воды.

Эвакуация россиян из самолета в Москве: видео

После пожара пассажиры ожидают другой самолет. Зато персонал авиакомпании зачем упаковывает весь багаж в отдельные пакеты.

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