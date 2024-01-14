В России новый антирекорд: за 6 часов произошли 3 аварии на авиарейсах

В России на 3 разных авиарейсах произошли аварии. Все эти проблемные самолеты принадлежат одной местной авиакомпании.

Все аварии произошли 12 января на рейсах российской авиакомпании "Победа". Причиной послужило отсутствие сертифицированного технического обслуживания самолетов.

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Что известно об авариях

Первая авария произошла на рейсе Чебоксары – Москва. Когда самолет добрался до аэропорта Чебоксар, у него во время посадки вспыхнула основная стойка шасси. Пилоты увидели сигналы датчиков и сообщили об этом диспетчеру, из-за чего в аэропорту объявили тревогу. Позже россияне не смогли найти видимый источник огня во время проверки. В результате авиалайнер отбуксировали, а рейс задержался на 11 часов.

Вторая авария произошла на рейсе Москва – Барнаул. Когда самолет находился над Омской областью, у него сломалась правая бортовая инерционная система. Также отказала функция выполнения автоматической посадки. Вдобавок, у второго пилота на экране перестала работать планка, показывающая, куда двигать штурвал. В результате самолет вынужденно сел на аэродроме Новосибирска. До пункта назначения транспорт добрался через 2,5 часа, а обратный рейс задержался на 3 часа.

Третья авария произошла на рейсе Москва – Уфа. Во время пролета над Чувашией пилоты сообщили о запахе горелой проводки в туалете самолета и попросили разрешения сесть в Уфе. В результате пассажиры добрались до российской столицы на 2,5 часа позже, чем они рассчитывали.

У России также есть проблемы с аэропортами