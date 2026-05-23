Такое мнение озвучил в разговоре с 24 Каналом украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский, подчеркнув, почему такие трансформации происходят с российскими z-патриотами. Также аналитики Института изучения войны отметили, что после атаки украинских дронов на Московскую область ура-патриотические блогеры не скрывали недовольства относительно эффективности российской ПВО.

В России могут быть силы, которые способны устроить мятеж

"В России уже не могут поддерживать власть даже люди, которые выступали за войну в Украине и одобряли действия Владимира Путина. Система сошла с ума и начала творить абсолютно вредные действия для самой России, которые ее ослабляют", – объяснил политический обозреватель.

Такие люди, как Павел Губарев или Илья Ремесло, прибегли к откровенной критике Кремля. Хотя они были частью z-сообщества, помогали строить эту систему, а теперь возмущаются ее действиями, ведь, по словам Казанского, это безумие бьет по ним самим.

К слову. В России пропагандисты выражают недовольство Путиным. В частности, его сторонник, z-блогер Илья Ремесло, обнародовал пост, в котором назвал пять причин, по которым он перестал поддерживать Путина. Вскоре он оказался в психиатрической клинике.

В то же время нельзя исключать, что эти критики российской власти могут выступить откровенно против российской власти – по примеру Евгения Пригожина, который в 2023 году устроил мятеж.

"Недаром в западных СМИ рассматривают вариант возможного переворота в России. Речь идет не о мятеже, который может устроить российская оппозиция, а о том, что его инициаторами могут стать представители власти, например, Сергей Шойгу (экс-министр обороны, а ныне секретарь Совбеза России – 24 Канал)", – пояснил украинский блогер.

Стоит знать. Как сообщает CNN, по данным европейской разведки, в российских элитах может зреть переворот. Возглавит его, предположительно, Сергей Шойгу. Он представляет, как считают в разведке, "потенциальный риск" для стабильности российской власти, ведь он имеет влияние в военной среде на силовой блок. Он, хоть и потерял должность министра обороны, сохранил возможность принимать стратегические решения по обороне и внешних отношений.

В России, по его словам, одна часть системы может выступить против другой. Если это произойдет, то в результате раскола пропагандисты разделятся – кто-то будет поддерживать власть, а кто-то – мятеж против Кремля.

"Для критиков Путина проблема заключается не в том, что он воюет с Украиной и убивает украинцев, а в том, что делает это недостаточно хорошо. Они его критикуют не за отсутствие русского национализма, а за недостаточный русский национализм", – подчеркнул Денис Казанский.

Однако на сегодня в России отсутствует лидер вроде Пригожина, который мог бы возглавить переворот. Как отметил украинский журналист, российские власти зачистили всех потенциальных лидеров. Также она ликвидировала частные армии (Пригожин был владельцем ЧВК "Вагнер" – 24 Канал). Однако такие люди могут быть внутри российской армии или элит.

Среди российских элит существует большое недовольство тем, что происходит в стране-арессоре. Их тревоги связаны с тем, что война России против Украины не имеет смысла и не останавливается. По мнению Казанского, в окружении Путина есть много тех, кто считает, что война несет России сплошные убытки, а люди, которые имеют здравый смысл, хотят как можно скорее ее прекратить.

Какие процессы происходят в России?

В последнее время Путин отменил поездки по российским регионам и, как сообщает "Агенство. Новости", даже не посещает свои резиденции, которые расположены в других областях. Как сообщают журналисты, с начала 2026-го глава Кремля подавляющее большинство заявлений делал в Кремле, резиденции Ново-Огарево и в Москве и Санкт-Петербурге.

Отметим, что Геннадий Зюганов, лидер Коммунистической партии, которая выступала за поддержку войны, заявил, что из-за сложной экономической ситуации в России могут произойти революционные события, как в 1917 году.

Также издание The Telegraph пишет о том, что в России зреют пессимистические настроения из-за сложной экономической ситуации, в частности, из-за большого дефицита рабочей силы. Кроме того, россияне все сильнее ощущают последствия войны из-за атак дронов и ограничения интернета.