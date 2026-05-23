Таку думку озвучив у розмові з 24 Каналом український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський, наголосивши, чому такі трансформації відбуваються із російськими z-партріотами. Також аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що після атаки українських дронів на Московську область ура-патріотичні блогери не приховували незадоволення щодо ефективності російської ППО.

В Росії можуть бути сили, які здатні влаштувати заколот

"В Росії вже не можуть підтримувати владу навіть люди, які виступали за війну в Україні і схвалювали дії Володимира Путіна. Система збожеволіла і почала творити абсолютно шкідливі дії для самої Росії, які її послаблюють", – пояснив політичний оглядач.

Такі люди, як Павло Губарєв чи Ілля Ремесло, вдалися до відвертої критики Кремля. Хоча вони були частиною z-спільноти, допомагали будувати цю систему, а тепер обурюються її діями, адже, за словами Казанського, це божевілля б'є по них самих.

До слова. В Росії пропагандисти висловлюють незадоволення Путіним. Зокрема, його прихильник, z-блогер Ілля Ремесло, оприлюднив пост, в якому назвав п'ять причин, через які він перестав підтримувати Путіна. Невдовзі він опинився у психіатричній клініці.

Водночас не можна виключати, що ці критики російської влади можуть виступити відверто проти російської влади – за прикладом Євгена Пригожина, який у 2023 році влаштував заколот.

"Недарма у західних ЗМІ розглядають варіант можливого перевороту в Росії. Йдеться не про заколот, який може влаштувати російська опозиція, а про те, що його ініціаторами можуть стати представники влади, наприклад, Сергій Шойгу (ексміністр оборони, а нині секретар Радбезу Росії – 24 Канал)", – пояснив український блогер.

Варто знати. Як повідомляє CNN, за даними європейської розвідки, в російських елітах може зріти переворот. Очолить його, імовірно, Сергій Шойгу. Він уявляє, як вважають у розвідці, "потенційний ризик" для стабільності російської влади, адже він має вплив у військовому середовищі на силовий блок. Він, хоч і втратив посаду міністра оборони, зберіг можливість ухвалювати стратегічні рішення щодо оборони та зовнішніх відносин.

В Росії, за його словами, одна частина системи може виступити проти іншої. Якщо це відбудеться, то в результаті розколу пропагандисти розділяться – хтось буде підтримувати владу, а хтось – заколот проти Кремля.

"Для критиків Путіна проблема полягає не у тому, що він воює з Україною і вбиває українців, а в тому, що робить це недостатньо добре. Вони його критикують не за відсутність російського націоналізму, а за недостатній російський націоналізм", – підкреслив Денис Казанський.

Однак на сьогодні в Росії відсутній лідер на кшталт Пригожина, який міг би очолити переворот. Як зауважив український журналіст, російська влада зачистила усіх потенційних лідерів. Також вона ліквідувала приватні армії (Пригожин був власником ПВК "Вагнер" – 24 Канал). Проте такі люди можуть бути всередині російської армії або еліт.

Серед російських еліт існує велике незадоволення тим, що відбувається в країні-аресорці. Їхні тривоги пов'язані з тим, що війна Росії проти України не має сенсу і не зупиняється. На думку Казанського, в оточенні Путіна є багато тих, хто вважає, що війна несе Росії суцільні збитки, а люди, які мають здоровий глузд, хочуть якомога швидше її припинити.

Які процеси відбуваються у Росії?

Останнім часом Путін скасував поїздки по російських регіонах та, як повідомляє "Агенство. Новости", навіть не відвідує свої резиденції, які розташовані в інших областях. Як повідомляють журналісти, з початку 2026-го очільник Кремля переважну більшість заяв робив у Кремлі, резиденції Ново-Огарьово та у Москві й Санкт-Петербурзі.

Зазначимо, що Геннадій Зюганов, лідер Комуністичної партії, яка виступала за підтримку війни, заявив, що через складну економічну ситуацію в Росії можуть відбутися революційні події як у 1917 році.

Також видання The Telegraph пише про те, що в Росії зріють песимістичні настрої через складну економічну ситуацію, зокрема, через великий дефіцит робочої сили. Крім того, росіяни все сильніше відчувають наслідки війни черед атаки дронів та обмеження інтернету.