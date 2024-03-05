Оккупанты включат сирены, громкоговорители и не только. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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В России проверят систему оповещения

Во вражеском ведомстве заявили, что по всей России 6 марта будут проверять систему оповещения населения. В частности, прозвучит сигнал "Внимание всем!", заработают сирены и громкоговорители. Кроме того, эфиры телеканалов и радио будут замещены специальной информацией.

Оккупанты заявили, что проверка систем оповещения пройдет в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий якобы "от паводков и природных пожаров".

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