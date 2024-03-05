Окупанти ввімкнуть сирени, гучномовці й не тільки. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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У Росії перевірять систему оповіщення

У ворожому відомстві заявили, що по всій Росії 6 березня будуть перевіряти систему оповіщення населення. Зокрема, пролунає сигнал "Увага всім!", запрацюють сирени й гучномовці. Окрім того, ефіри телеканалів і радіо будуть заміщені спеціальною інформацією.

Окупанти заявили, що перевірка систем оповіщення пройде у межах масштабних навчань щодо підготовки до захисту населення та територій нібито "від паводків і природних пожеж".

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