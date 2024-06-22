Россию ждет всплеск преступности после войны: в Bloomberg назвали причины

Россия отправила так много людей на войну, что уровень преступности в стране начал падать. Правда, это временное явление, ведь бывшие заключенные, которые побывали в зоне так называемой "спецоперации", возвращаются к гражданской жизни и снова совершают преступления.

Только в течение прошлого года количество преступлений, совершенных российскими военнослужащими выросло на 20%. Более того, участились и случаи насильственных преступлений, а также краж и правонарушений, связанных с наркотическими средствами.

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В России будет расти уровень преступности

Как пишут в СМИ, заключенные, которые присоединялись к российской захватнической армии, все же получили помилование от Владимира Путина. Поэтому, отслужив 6 месяцев, бывшие заключенные-военные возвращаются к гражданской жизни.

Правда, оккупанты к этому не готовы, ведь с ними обращались как с пустым местом, на фронте – отношение еще хуже, а потому опыт, с которым возвращаются оккупанты, – это "травма, которая будет проявляться десятилетиями". Поэтому бывшие заключенные снова совершают преступления и оказываются за решеткой.

Журналисты отметили, что социологи уже давно пришли к выводу, что после завершения военных конфликтов растет уровень преступности. Есть разные причины такого развития событий – от социальных расстройств до травм, полученных на фронте. Впрочем, по мнению журналистов Bloomberg, Россия вряд ли сможет преодолеть эту тенденцию, поэтому уровень преступности будет только расти.

Возвращение заключенных, которые воевали в ЧВК "Вагнер", является ранним сигналом того, что может ждать Россию, когда сотни тысяч мужчин, пострадавших от боевых действий, вернутся к гражданской жизни,

– говорится в материале.

Сейчас в России уже замечают рост особо жестоких преступлений. Так, за последние 2 года на 62% чаще фиксируют нападения на несовершеннолетних. Говорится об убийствах и сексуальных преступлениях. И это изрядно пугает россиян, которые оказались в одном обществе с убийцами и даже каннибалами, которые воевали в составе ЧВК "Вагнера", а сейчас – оказались на свободе.

В то же время в Bloomberg добавляют, что уровень преступности все же уменьшался, но в российских провинциях. Журналисты предположили, что это произошло из-за высоких выплат в рядах оккупационной армии.

"Экономические преступления, такие как кражи и ограбления, которые связаны с бедностью, уменьшились, потому что война влила деньги в самые бедные регионы и бедные слои населения", – добавляют журналисты.

На рост преступности в России влияет и факт того, что не хватает правоохранителей, ведь большинство из них также оказались на войне. По словам российского министра внутренних дел, в некоторых регионах вакантной является каждая 4 должность в полиции.