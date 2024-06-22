Лише протягом минулого року кількість злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями зросла на 20%. Ба більше, почастішали й випадки насильницьких злочинів, а також крадіжок і правопорушень, пов'язаних з наркотичними засобами.

Дивіться також Курс рубля росте: чому для росіян це погана новина

У Росії зростатиме рівень злочинності

Як пишуть у ЗМІ, в'язні, які приєднувалися до російської загарбницької армії, все ж отримали помилування від Владіміра Путіна. Відтак, відслуживши 6 місяців, колишні в'язні-військові повертаються до цивільного життя.

Щоправда, окупанти до цього не готові, адже з ними поводилися як з порожнім місцем, на фронті – ставлення ще гірше, а тому досвід, з яким повертаються окупанти – це "травма, яка проявлятиметься десятиліттями". Через це колишні в'язні знову скоюють злочини й опиняються за ґратами.

Журналісти зауважили, що соціологи вже давно дійшли висновку, що після завершення військових конфліктів зростає рівень злочинності. Є різні причини щодо такого розвитку подій – від соціальних розладів до травм, отриманих на фронті. Втім, на думку журналістів Bloomberg, Росія навряд чи зможе подолати цю тенденцію, тому рівень злочинності буде лише зростати.

Повернення в'язнів, які воювали в ПВК "Вагнер", є раннім сигналом того, що може чекати Росії, коли сотні тисяч чоловіків, постраждалих від бойових дій, повернуться до цивільного життя,

– мовиться в матеріалі.

Нині в Росії вже помічають зростання особливо жорстоких злочинів. Так, за останні 2 роки на 62% частіше фіксують напади на неповнолітніх. Мовиться про вбивства й сексуальні злочини. Й це неабияк лякає росіян, які опинилися в одному суспільстві з вбивцями й навіть канібалами, які воювали в складі ПВК "Вагнера", а нині – опинилися на свободі.

Водночас у Bloomberg додають, що рівень злочинності все ж зменшувався, але у російських провінціях. Журналісти припустили, що це сталося через високі виплати в лавах окупаційної армії.

"Економічні злочини, такі як крадіжки та пограбування, які пов’язані з бідністю, зменшилися, тому що війна влила гроші в найбідніші регіони та найбідніші верстви населення", – додають журналісти.

На ріст злочинності в Росії впливає і факт того, що не вистачає правоохоронців, адже більшість із них також опинилися на війні. За словами російського міністра внутрішніх справ, у деяких регіонах вакантною є кожна 4 посада у поліції.