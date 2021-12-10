В России разбился вертолет: пилот погиб

В Республике Хакасия, что на юге России, 10 декабря упал вертолет Robinson R-66. Перед авиакатастрофой он успел послать сигнал бедствия.

На борту находился только пилот. Его тело нашли на место катастрофы.

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Как рассказали российские спасатели, сигнал бедствия в экстренные службы поступил из Таштыпского района, рядом с озером Каракуль. Работники Сибирского авиационного поисково-спасательного центра направили по указанным координатам с Горно-Алтайска поисковый вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Упавший вертолет они увидели с воздуха и совершили посадку. В кабине Robinson R-66 было тело погибшего пилота. Больше на борту никого не было. По предварительным данным, вертолет летел из Новокузнецка за туристами. По факту авиапроисшествия Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

Место авиакатастрофы в России / Фото с телеграмм-канала SHOT

Российские силовики начали расследование дела по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, сообщила официальный представитель управления Наталья Чернакова.

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