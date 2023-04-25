Санкции действуют: в России разбился очередной вертолет, пилот погиб

В Волгоградской области России разбился вертолет санитарной авиации. Воздушное судно попало в авиатрощу при возвращении на базу.

Российские СМИ сообщаются, что в результате падения вертолета погиб один человек, пишет 24 Канал. Речь идет о пилоте Олеге Виноградове.

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Вертолет исчез с радаров поздно вечером

Вертолет упал вне жилых массивов. Пассажиров на борту упавшего вертолета не было.

"Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", – сказала представитель экстренных служб региона.

В России разбился вертолет: смотрите видео

Воздушное судно принадлежит АО "Российские вертолетные системы". Поздним вечером 24 апреля вертолет исчез с радаров. Пилот Олег Виноградов сообщил диспетчеру о заходе на посадку, но исчез.

Обломки нашли в районе поселка Ерзовка Городищенского района в 5 километрах от площадки "Аэросоюз Волгоград". На борту обнаружено тело пилота 1967 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности воздушного транспорта по факту падения вертолета и гибели пилота в Волгоградской области.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко отреагировал на падение вертолета в Волгоградской области. Он обратил внимание, что пилот сообщал диспетчеру о неисправности.

Гончаренко намекнул, что падение вертолета стало следствием санкций, введенных в отношении России из-за войны против Украины. Дело в том, что санкции ограничили доступ России к технологиям, в частности, в авиаотрасли.

"И таких полетов будет все больше. А россияне говорят санкции бездействуют", – написал Гончаренко.

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