Круглосуточная встреча и отправка "груза 200": в России появились интересные билборды
В России начали появляться красноречивые объявления, которые намекают на положение дел в армии оккупантов. Россиянам рекламируют услуги по "грузу 200".
На рекламных щитах Ижевска появилась реклама круглосуточной доставки "груза 200", пишет 24 канал. На объявлении рекламируют встречу и отправку "груза 200", а также обустройство могил.
Кстати Результаты очень "вкусные", – Гуменюк об отработке ВСУ на Юге
Россияне возмущены из-за баннера о "грузе 200"
Как информируют российские медиа, баннер вдруг вызвал возмущение жителей города в социальных сетях. Чем вызвано негодование – не сообщается.
В ритуальном агентстве, разместившем рекламу на щитах, сообщили, что якобы речь шла о репатриации в целом. Сообщается, что граждане России умирают не только на войне.
Впрочем, именно на войне российские граждане гибнут очень быстро. Это подтверждает ежедневное возведение Генерального штаба ВСУ.
Что известно о потерях России
- Общие боевые потери России по состоянию на 307 день полномасштабной войны против Украины составляют 103 220 военных. Такое количество военных Россия потеряла всего за 10 месяцев полномасштабного вторжения.
- Только за минувшие сутки наши защитники обезвредили еще 620 захватчиков. Впрочем, эти данные не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно актуализирует информацию.
- За прошедшие сутки больше потерь оккупанты понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях. Заметим, что вокруг Бахмута сейчас идут ожесточенные бои. Кроме того, Россия в декабре решила возобновить наступление на Лиман.
- 25 декабря украинские военные поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Отмечают, что потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников ФСБ.