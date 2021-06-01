В РФ на руках флеш-рояль, что частично поддерживает Европа, – Зеленский о "Северном потоке-2"

Президент Владимир Зеленский считает, что реализация проекта "Северный поток-2" ничем не отличается от аннексии Крыма. Сейчас этот трубопровод – "козырная карта" Москвы и одновременно угроза для энергетической безопасности Европы и Украины.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Глава государства провел аналогию между "Северным потоком-2" и аннексией Крыма.

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Россия хочет иметь, чем торговаться

Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на Востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма. Даже в нормандском формате я поднимал этот вопрос, и все стороны говорили, что Крым не является аджендой этих переговоров,

– пояснил Зеленский.

Президент отметил, что чтобы снова поднимать эту тему и была создана Крымская платформа. Сейчас у России другая цель для которой подняли ставки – чтобы торговаться касательно Донбасса и оставить за Россией контроль над местными выборами.

"Северный поток-2" – это козырная ставка

"Северный поток – 2" сегодня – это козырная пруда. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят "Северный поток – 2" – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы,

– подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что контракт с Россией был на 5 лет, 2 из которых уже прошли. Поэтому после запуска в эксплуатацию "Северного потока-2" контракт точно не продлят. Относительно того, не усилит ли ситуация с проектом эскалацию, то Зеленский ответил: Россия начала войну в 2014 году, а тогда Украина не была в НАТО и имела прекрасные отношения с Москвой.

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Необходимо защитить энергетическую безопасность Украины и Европы

Поэтому я согласен, что такая вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это не является для России причиной начинать или продолжать военные действия,

– добавил глава государства.

Зеленский отметил, что главный вопрос в том, что все должны защищать контракты и энергетическую безопасность Украины и Европы в целом.

Что известно о завершении "Северного потока-2"?

Это трубопровод, который будет поставлять газ в обход Украины в Европу. Долгое время строительство газопровода блокировали мощные санкции США. Однако недавно жесткие ограничения приостановили. В санкционный список Это трубопровод, который будет поставлять газ в обход Украины в Европу. Долгое время строительство газопровода блокировали мощные санкции США. Однако недавно жесткие ограничения приостановили. В санкционный список попали суда и компании , причастные к проекту. Сейчас трубопровод построили на 95%.