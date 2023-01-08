В России самолет застрял в снежных заносах: курьезное видео

В России в очередной раз произошел курьез. Так, из Перми не смог вылететь самолет, потому что застрял в сугробах снега.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Застрявший самолет назвали "Победа", хотя она им нигде не светит.

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В России самолет застрял в снежных заносах

Как пишут пропагандисты, самолет авиакомпании "Победа" не смог вылететь из Перми в Москву из-за заснеженной полосы. Он просто застрял в сугробах снега.

Сначала рейс переносили из-за непогоды, а когда самолет все же решил лететь, то его начало заносить и он застрял в сугробах.

Отмечается, что пассажиров пришлось выводить из самолета и отправлять в аэропорт.

В Перми самолет застрял в сугробах снега: смотрите видео

Над Мариуполем прямо в небе вспыхнул российский самолет

7 января под Мариуполем был замечен российский самолет, летевший в сторону Ростова-на-Дону. Но он вспыхнул прямо в небе и пошел петлями вниз.

Событие произошло около 17:30. В общем над Мариуполем зафиксировали высокую активность вражеской авиации, однако она больше была похожа на тренировки, чем на боевые действия.