В России дальше мечтают о переговорах: у Зеленского резко ответили

Российские террористы цинично надеются, что после всех военных преступлений, которые они совершили против нашего государства, украинские власти все же согласятся на мирные переговоры.

Так, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Об этом пишут вражеские СМИ, информирует 24 Канал.

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Оккупанты хотят переговоров без всяких условий

Цинизм оккупантов не имеет предела. Вершинин заверил, что готовы к переговорам, но без всяких "предварительных условий".

Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе существующей реальности, переговорам с учетом тех целей, которые мы озвучили публично,

– абсурдно заявил заместитель Лаврова.

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У Президента Украины резко ответили

В Украине уже отреагировали на слова Вершинина. Советник главы ОП отметил, это очередное подтверждение, что о переговорах с Россией не может быть и речи.

В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления. Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а Россия будет уголовно доминировать в мире,

– подчеркнул Михаил Подоляк.