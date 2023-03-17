"Толчок должен быть в НАТО": российских школьников заставили зиговать

В российском городе Казань школьников вынудили зиговать и петь патриотические песни. Это происходило во время празднования 23 февраля.

Издание DOXA обнародовало видео, на котором видно, как в одной из российских школ ученики зигуют. Они делали это под песню "Я – русский".

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Как российских школьников заставили зиговать

На опубликованных кадрах можно увидеть, что учительница в школе заставила детей поднимать правую руку под песню певца Шаман "Я – русский". Этот жест напоминал нацистское приветствие.

Смысл в том, что он (певец) – гражданин России, которыми вы все есть, я надеюсь,

– заявила учительница.

После этого учеников заставили поднять вверх сжатую в кулак правую руку.

"Толчок должен быть в небо, в НАТО", – сказала учительница школьникам.

Когда некоторые из детей отказались зиговать, женщина начала обижать их.

Ну что вы все вообще, не россияне, что ли? Ну я понимаю, что кто-то не россиянин, но граждане или нет? Нет? Срочно эмигрировать,

– набросилась на детей учительница.

Российских школьников заставили зиговать: смотрите видео

Российские школьники передали привет херсонскому еноту

Ранее в Кемерово школьники передали привет херсонскому еноту, который был украден оккупантами. Дети позировали на фоне елки с подарками и оружием в руках.

К тому же детей загремировали под енота и одели в военную форму.