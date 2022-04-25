В России сирена воздушной тревоги воет так, как в украинских городах
Источник:фейсбук Натальи Садыковой
Что это жители российского Брянска не спят посреди ночи? Куда собрались с детьми и пожитками?
Черные клубы дыма поднимаются над городом, я такие видела, когда во Львове ракета прилетела в склад с топливом.
Читайте Украина уничтожит Керченский мост при одном условии
Сирена воет, как в украинских городах
И сирена воздушной тревоги воет, прям как во всех украинских городах последние два месяца. Мы к ней давно привыкли. Нефтебаза горит? Ай-ай-яй, как нехорошо.
И еще артиллерийский склад пылает? Вот, незадача. Туда, по слухам, только недавно запасы новые подвезли, чтобы продолжать бомбить украинцев. Говорят, что покурили в неположенном месте нерадивые сотрудники, в России такое часто в последнее время случается.
Важно У Путина остался последний козырь
Россияне, война приходит в ваши города
Ох, уж эти курильщики, Москву потопили, Брянск подожгли.
Так бывает, знаете ли, когда ваш царь развязывает войну на территории чужой страны, а вы его поддерживаете. Бомбит мирные города два месяца, убивая трехмесячных младенцев, а вы радуетесь. Война рано или поздно с экранов телевизоров приходит в ваши города.
Встречайте. Доброе утро понедельника.
По теме – В российском Брянске горит нефтебаза: смотрите видео