В России сирена воздушной тревоги воет так, как в украинских городах

Что это жители российского Брянска не спят посреди ночи? Куда собрались с детьми и пожитками?

Черные клубы дыма поднимаются над городом, я такие видела, когда во Львове ракета прилетела в склад с топливом.

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Сирена воет, как в украинских городах

И сирена воздушной тревоги воет, прям как во всех украинских городах последние два месяца. Мы к ней давно привыкли. Нефтебаза горит? Ай-ай-яй, как нехорошо.

И еще артиллерийский склад пылает? Вот, незадача. Туда, по слухам, только недавно запасы новые подвезли, чтобы продолжать бомбить украинцев. Говорят, что покурили в неположенном месте нерадивые сотрудники, в России такое часто в последнее время случается.

Важно У Путина остался последний козырь

Россияне, война приходит в ваши города

Ох, уж эти курильщики, Москву потопили, Брянск подожгли.

Так бывает, знаете ли, когда ваш царь развязывает войну на территории чужой страны, а вы его поддерживаете. Бомбит мирные города два месяца, убивая трехмесячных младенцев, а вы радуетесь. Война рано или поздно с экранов телевизоров приходит в ваши города.

Встречайте. Доброе утро понедельника.

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