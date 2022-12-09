"Мальчики уехали, мужчины остались": в России сняли "шедевральный" ролик о мобилизации

В России уже не знают, как убедить мужчин уехать на войну. Помочь этому решили пропагандисты – они сняли очередной пафосный ролик.

В этом ролике пропагандисты хотели высмеять призывников, сбежавших за границу из-за мобилизации. Видео распространили российские СМИ, пишет 24 канал.

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Уезжают "мальчики"

Пропагандисты рассказали "щемящую" историю, как российские обеспеченные мужчины бегут с территории своей страны в Грузию. Их они и назвали "мальчиками". Чтобы показать "настоящих мужчин", пропагандисты использовали уже заезженный прием со старенькой бабушкой. Мол, пожилая женщина падает, у нее рассыпаются пакеты, а на помощь бегут подростки. Именно этих подростков Россия и хочет отправить на войну, ведь они "мужчины".

В лучших традициях перформанса на видео добавили грустную музыку и мрачные тона. Все для того, чтобы пробить россиян на слезы, а не смех от бессмысленности.

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