"Мальчики уехали, мужчины остались": в России сняли "шедевральный" ролик о мобилизации
В России уже не знают, как убедить мужчин уехать на войну. Помочь этому решили пропагандисты – они сняли очередной пафосный ролик.
В этом ролике пропагандисты хотели высмеять призывников, сбежавших за границу из-за мобилизации. Видео распространили российские СМИ, пишет 24 канал.
Читайте также Новая волна мобилизации в России: сколько оккупантов могут набрать на этот раз
Уезжают "мальчики"
Пропагандисты рассказали "щемящую" историю, как российские обеспеченные мужчины бегут с территории своей страны в Грузию. Их они и назвали "мальчиками". Чтобы показать "настоящих мужчин", пропагандисты использовали уже заезженный прием со старенькой бабушкой. Мол, пожилая женщина падает, у нее рассыпаются пакеты, а на помощь бегут подростки. Именно этих подростков Россия и хочет отправить на войну, ведь они "мужчины".
В лучших традициях перформанса на видео добавили грустную музыку и мрачные тона. Все для того, чтобы пробить россиян на слезы, а не смех от бессмысленности.
В России сняли очередной ролик о мобилизации: видео
В России готовятся к новой волне мобилизации
- Пока официального сообщения от Кремля о начале мобилизации не было. Владимир Путин уверяет, что никакой второй волны не будет. Однако российские телеграм-каналы пишут, что списки призывников уже готовы.
- По данным украинской разведки, в этот раз россияне решили мобилизовать детей – 17-летних юношей с оккупированных территорий Украины. Так что ролик о "мужчинах" приобретает уже другой смысл.
- Если Кремль таки решится привлечь к боевым действиям несовершеннолетних, то это станет еще одним пунктом в длинном списке военных преступлений России.