Неприятность с техникой: правительство россии приказало создать 2 бронетанковых ремонтных завода

В россии срочно пытаются наладить работу бронетанковых ремонтных заводов из-за потерь в войне против Украины. Российское правительство решило создать сразу два так завода.

В россии ускоренно хотят провести реставрацию заводов

Российский премьер-министр михаил мишустин подписал распоряжение правительства о создании двух новых бронетанковых заводов, которые займутся ремонтом бронетанкового вооружения и техники. Заводы будут подчинены российскому минобороны.

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Сообщается, что 71 автобронетанковый ремонтный завод появится в Раменском в Московской области, а 72 завод – в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Премьер мишустин поручил минобороны в течение двух месяцев назначить руководителей заводов и предоставить в бессрочное пользование земельные участки под предприятия. Уже через четыре месяца в россии хотят провести регистрацию заводов.

Россия быстро теряет бронетехнику в Украине и не может восстановить запасы

Генеральный штаб ВСУ утром 5 сентября опубликовал потери русской армии в Украине. В контексте бронетехники россия уже потеряла 2 068 танков и 4 459 боевых бронированных машин.

Ожидается, что уже к концу 2022 года у россии будет острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники. Все из-за санкций, которые ввели против агрессора за нападение на Украину.

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Российский ВПК очень зависим от государств Запада. Поэтому из-за санкций россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, которые быстро подходят к концу.

В разведке Минобороны Великобритании сообщали, что россия, вероятно, не выполнит некоторые экспортные заказы на бронетехнику. Как рассказали в британской разведке, военно-промышленный потенциал России из-за агрессии против Украины находится под значительным давлением.

Российское оружие, которое украинские военные изъяли с поля боя, не отвечает современным требованиям, является неэффективным и устаревшим. Бронетехника и вертолеты не способны противостоять огню из стрелкового оружия, а ракеты попадают в цель только с 33% вероятностью.

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