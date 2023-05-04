Пожар произошел сегодня, 4 мая, возле завода "Евробетон". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России новый мощный пожар

В российском Ставрополе вспыхнул склад горюче-смазочных материалов. На обнародованных кадрах можно увидеть, что сейчас там масштабный пожар.

РосСМИ сообщают, что в хуторе Ташла на площади в 100 квадратных метров горят бочки с мазутом. Пожару присвоен второй ранг. Бочки горят на открытой территории рядом с заводом "Евробетон".

В настоящее время борются с огнем 45 человек и 13 единиц техники. Есть ли жертвы и пострадавшие – пока неизвестно.

Последствия пожара в Ставрополе: смотрите видео

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