Пожежа сталася сьогодні, 4 травня, біля заводу "Євробетон". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Росії нова потужна пожежа
У російському Ставрополі спалахнув склад паливно-мастильних матеріалів. На оприлюднених кадрах можна побачити, що зараз там масштабна пожежа.
РосЗМІ повідомляють, що у хуторі Ташла на площі 100 квадратних метрів горять бочки із мазутом. Пожежі присвоєно другий ранг. Бочки горять на відкритій території поряд із заводом "Євробетон".
Наразі борються з вогнем 45 осіб та 13 одиниць техніки. Чи є жертви та постраждалі – поки невідомо.
Наслідки пожежі у Ставрополі: дивіться відео
Часті пожежі у Росії
- 4 травня у Краснодарському краї горів Ільський нафтопереробний завод. Вогонь охопив 400 квадратних метрів. Про причини – не повідомляється.
- У Ростовській області пожежа виникла на території Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Губернатор області Василь Голубєв заявив, що причиною пожежі нібито стала "атака безпілотника". Пожежу ліквідували співробітники заводу.
- У Ленінградській області Росії загорівся найбільший на Північному Заході аеродром. Окупанти заявляли, що буцімто встигли евакуювати всю техніку.