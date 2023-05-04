Пожежа сталася сьогодні, 4 травня, біля заводу "Євробетон". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії нова потужна пожежа

У російському Ставрополі спалахнув склад паливно-мастильних матеріалів. На оприлюднених кадрах можна побачити, що зараз там масштабна пожежа.

РосЗМІ повідомляють, що у хуторі Ташла на площі 100 квадратних метрів горять бочки із мазутом. Пожежі присвоєно другий ранг. Бочки горять на відкритій території поряд із заводом "Євробетон".

Наразі борються з вогнем 45 осіб та 13 одиниць техніки. Чи є жертви та постраждалі – поки невідомо.

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