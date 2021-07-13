В России столкнулись БТР Росгвардии и маршрутка: 2 пассажира погибли

На Ставпрополье в России произошло трагическое ДТП с участием военной техники. На дороге пассажирский автобус "Газель" врезался в бронетранспортер.

ДТП с военной техникой произошло утром 13 июля. Сначала о нем сообщили очевидцы в соцсетях, а затем подтвердили в Росгвардии.

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Смертельное ДТП с БТР Росгвардии

В салоне микроавтобуса находились 9 пассажиров и водитель. По предварительной информации, водитель "Газели" допустил столкновение с БТР. Военная техника двигалась в составе колонны, которую сопровождала военная автомобильная инспекция.

В результате столкновения погибли двое пассажиров микроавтобуса. Еще 4 человека забрали в больницу: они получили травмы различной степени.



Раздавленная БТР-ом "Газель" / Скриншот из видео

На месте происшествия работают инспекторы военной автоинспекции и ГПС. Обстоятельства ДТП уточняют.

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