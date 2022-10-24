Не для запугивания россиян: Галлямов предположил, зачем в Белгороде строят "линию Вагнера"

Россияне возводят "линию Вагнера" в регионах, граничащих с Украиной. Так называемые защитные сооружения начали появляться, в частности, в Белгородской и других областях.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. По его мнению, захватчики строят эти укрепляющие сооружения по военным соображениям.

Читайте также Жалкая пародия, – Мусиенко сказал, что могут означать заявления Пригожина о "линии Вагнера"

Зачем в России строят "линию Вагнера"

Галлямов отметил, что строительство "линии Вагнера" в Белгороде является самодеятельностью руководителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. И эти укрепления строят не для того, чтобы запугать население. Потому что они очень долго делали вид, что никаких обстрелов вообще не существует.

Они очень не хотят испугать россиян. Они понимают, что перспектива войны на собственной территории не столько вдохновит россиян на войну, сколько испугает их, демобилизует.

– заявил российский оппозиционный политолог.

По его мнению, эти укрепляющие постройки строят по военным соображениям, ведь россияне предполагают, что украинцы не пойдут дальше. Поэтому на всякий случай готовятся к обороне.

Зачем россияне строят "линию Вагнера" в приграничных с Украиной областях: смотрите видео

Россияне серьезно опасаются ВСУ

Военный обозреватель Денис Попович также считает, что россияне не исключают, что украинские войска перейдут границу. Конечно, наши войска вряд ли это сделают.

Хотя это было бы таким символическим движением, которое бы там продемонстрировало присутствие украинской армии на территории Российской Федерации. Но я не думаю, что это произойдет,

– сказал Попович.

Впрочем, добавил он, россияне серьезно полагают, что украинская армия будет переходить их границу, поэтому строят эти укрепления, в частности, в Белгородской и Курской областях. И эта "линия Вагнера" свидетельствует о том, что они этого серьезно опасаются.

Что известно о строительстве россиянами "линии Вагнера"