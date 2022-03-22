В России суд оштрафовал на 50 тысяч митингующего за плакат "*** *****"

Митингующего, который вышел на протест с плакатом с надписью "*** *****", оштрафовали на 50 тысяч рублей. Такое решение принял Тверской районный суд Москвы.

На болотах продолжают превосходить себя. На этот раз Тверской районный суд города Москва принял решение оштрафовать одного из митингующих, передают росСМИ.

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50 тысяч рублей за восемь звездочек

Не сложно догадаться, что за этими восемью звездочками скрывается послание "Нет войне". И, понятное дело, что именно это и стало причиной штрафа Дмитрия Резникова на 50 тысяч рублей.

Суд принял такое решение, ведь своими действиями задержанный дискредитировал вооруженные силы России.

Отметим, что Дмитрия Резникова задержали 13 марта. Он участвовал в одиночном пикете с плакатом, на котором были изображены три и пять звездочек.

Так, с 3 по 16 марта по городам России прошли акции протеста. Также известно о том, что с начала войны России против Украины силовики страны-агрессора задержали более 15 тысяч человек.

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