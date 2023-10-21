Приговоры по фамилии: как в России проходят суды над украинцами с оккупированных территорий

В России растет количество дел, связанных с терроризмом. Но преимущественно они касаются не самих россиян, а находящихся в пленах украинцев или тех, кто был похищен со временно оккупированных территорий.

Об этом 24 Каналу рассказала основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Россияне судят их как террористов, шпионов или экстремистов.

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"Больше всего таких дел в судах на юге России: Таганрог, Ростов, Краснодар. А также во временно оккупированном Крыму. Там добавляются имена украинцев, которые были похищены или не прошли фильтрацию во время оккупации и были арестованы. Мы их искали, они исчезали, а потом появились в судебных базах", – рассказала Романова.

Появляются новые имена

По словам основательницы фонда, в российских СИЗО таких людей много. Россияне не сторонятся придираться даже к фамилии.

"Сейчас в Ростове начинается суд над Ириной Навальной, жительницей Мариуполя. Она обвиняется в терроризме. Вроде бы в прошлом году в день так называемых выборов она хотела взорвать бомбу. Ее судят и по фамилии, плюс у нее отчим в плену", – рассказала она.

Ольга Романова о судах над украинцами в России: смотреть видео

Вместе с этим Романова отмечает условно положительный момент. Если имя того или иного пропавшего появятся в судебных списках, это означает, что этот человек жив.

С каждым новым процессом мы узнаем имена. И это важно знать, что эти люди живы. А в наше время важно быть живым. С ними налаживается связь, идут передачи, адвокаты, в лагере с ними будет связь. Главное, что живы,

– подчеркнула она.

Среди прочего и самих россиян судят за терроризм. Особенно это касается жителей отдаленных областей.

"Такие вещи очень нравятся и силовикам, и судьям. Потому что одно дело – суд над украинцами, которые защищают Родину. И другое – в каком-то далеком регионе поймать какого-нибудь террориста – еще и медаль дадут", – добавила основательница фонда.

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